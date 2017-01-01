Українка увійшла в п'ятірку кращих на Кубку світу з біатлону
- Вчора, 21:46
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Розсилка
Переможницею стала чешка Габріела КоукаловаУ німецькому Оберхофі жіночим мас-стартом завершився 4-й етап Кубка світу з біатлону. Краща з українок Юлія Джима фінішувала на п'ятому місці.
26-річна киянка могла б претендувати і на подіум, якби не два промахи на першій стійці. Ці неточності відкинули нашу співвітчизницю під час гонки відразу на 8 позицій.
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Переможницею битви стала чешка Габріела Коукалова, яка на 3 секунди випередила німкеню Лауру Далмайєр. Третьою завершила гонку ще одна представниця Чехії - Єва Пускарчікова.
Джерело: Обозреватель