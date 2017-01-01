Українка Варвинець сьома в гонці переслідування в Контіолахті

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Лаура Дальмаєр тріумфувала на восьмому етапі Кубка світу з біатлону

Німкеня Лаура Дальмаєр стала переможницею гонки переслідування на восьмому етапі Кубка світу з біатлону у фінському Контіолахті.

У суботу Лаура Дальмаєр, яка стартувала другою, подолала 10-кілометрову дистанцію з однією помилкою на чотирьох вогневих рубежах з результатом 29 хвилин 54,4 секунди. Друге місце зайняла француженка Марі Дорен-Абер (два промахи; +16,5). Трійку призерів замкнула італійка Ліза Віттоцці (один промах; +19,9).

Кращий український результат – сьоме місце Ірини Варвинець, яка пройшла дистанцію без промахів і відстала від переможниці на 32 секунди.

Переслідування. Жінки

1. Лаура Дальмаєр (0+1+0+0) 28:20.7

2. Марі Дорен Абер (1+0+0+1) +16.5

3. Ліза Віттоцці (0+1+0+0) +19.9

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7. Ірина Варвинець (0+0+0+0) +32.6

26. Юлія Джима (0+0+1+1) +1:58.1

40. Анастасія Меркушина (2+0+0+1) +3:16.1

51. Ольга Абрамова (0+1+2+0) +3:49.7

54. Надія Белкіна (0+1+1+2) +4:39.2

Джерело: segodnya.ua