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Найякіснішу стрільбу українка продемонструвала в естафетних гонках

Українська біатлоністканазвана кращим снайпером змагального сезону.

Варвинець допустила лише 24 промахи при 293 пострілах (91,8% точних пострілів). Найякіснішу стрільбу українка продемонструвала в естафетних гонках – три незакритих мішені при 73 пострілах.

У рейтингу найбільш швидкісних учасниць етапів кубка світу Варвинець займає 91-шу сходинку, маючи в середньому 13,2 секунди відставання на кілометрі дистанції від лідера таблиці – Кайси Макаряйнен.

Зате Юлія Джима піднялася на 26 позицій у порівнянні з сезоном-2015/16, і тепер займає 13-те місце з середнім відставанням в 5,1 секунди на кілометрі дистанції, маючи кращий результат серед українок. Також Джима вперше потрапила в десятку кращих біатлоністок за підсумками сезону.

Джерело: segodnya.ua