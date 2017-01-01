Українка виграла срібло на чемпіонаті Європи з фехтування

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Українка Інна Бровко стала срібним призером юніорського чемпіонату Європи з фехтування

Як повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України, у фінальному поєдинку вона поступилася ізраїльтянці Вірі Майї Деві Каневскі.

Відзначається, що Бровко не вистачило двох уколів до чемпіонського титулу в протистоянні з Каневскі.

Змагання пройшли 7 березня в болгарському Пловдіві, в турнірі взяли участь 87 фехтувальниць з 25 європейських країн.

На цьому чемпіонаті Україну також представляли спортсменки Катерина Чорний (46-е місце), Наталія Степанян (37-е) і Дар'я Варфоломеєва (21-е).

Джерело: Вголос