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    Українка виграла срібло на чемпіонаті Європи з фехтування

    • Сьогодні, 00:08
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    Українка Інна Бровко стала срібним призером юніорського чемпіонату Європи з фехтування

    Як повідомляє прес-служба Національної федерації фехтування України, у фінальному поєдинку вона поступилася ізраїльтянці Вірі Майї Деві Каневскі.

    Відзначається, що Бровко не вистачило двох уколів до чемпіонського титулу в протистоянні з Каневскі.

    Змагання пройшли 7 березня в болгарському Пловдіві, в турнірі взяли участь 87 фехтувальниць з 25 європейських країн.

    На цьому чемпіонаті Україну також представляли спортсменки Катерина Чорний (46-е місце), Наталія Степанян (37-е) і Дар'я Варфоломеєва (21-е).

    Джерело: Вголос

    спорт фехтувальниця
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