Українка вийшла у фінал ЧЄ зі стрільби з лука в приміщенні

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Суперницею Вероніка Марченко у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи буде 5-та сіяна росіянка Євгєнія Тімофєєва

Лідер збірної України зі стрільби з лукавийшла у фінал чемпіонату Європи у приміщенні (WAE), що проходить у французькому місті Віттель.

Вероніка , посіяна на турнірі під 2-м номером, почала виступи з 1/8 фіналу змагань. Спочатку українка перемогла француженку Тіффані Банкарт (6:0), у чвертьфіналі була переможена польська спортсменка – 6:2 і в півфіналі наша співвітчизниця виявилася сильнішою за ще одну француженку Анжелін Кохендет – 6:2.

Суперницею українки у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи буде 5-та сіяна росіянка Євгєнія Тімофєєва, яка вибила в 1/2 фіналу іншу українку Лідію Січенкову (2:6). Натомість Січенкова позмагається за "бронзу" в матчі за третє місце.

Зазначимо, що третя уродженка України Анастасія Павлова не змогла подолати бар'єр 1/8 фіналу.

Додамо також, у чоловічій сітці турніру найкращим серед представників "жовто-блакитних" став Сергій Макаревич, котрий зупинився в чвертьфіналі, поступившись уродженцю Молдови Олару Дану.

Джерело: УНН