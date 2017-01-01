Українка вийшла у фінал ЧЄ зі стрільби з лука в приміщенні
- Сьогодні, 20:11
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Суперницею Вероніка Марченко у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи буде 5-та сіяна росіянка Євгєнія ТімофєєваЛідер збірної України зі стрільби з лука Вероніка Марченковийшла у фінал чемпіонату Європи у приміщенні (WAE), що проходить у французькому місті Віттель.
Вероніка , посіяна на турнірі під 2-м номером, почала виступи з 1/8 фіналу змагань. Спочатку українка перемогла француженку Тіффані Банкарт (6:0), у чвертьфіналі була переможена польська спортсменка – 6:2 і в півфіналі наша співвітчизниця виявилася сильнішою за ще одну француженку Анжелін Кохендет – 6:2.
Суперницею українки у вирішальному поєдинку чемпіонату Європи буде 5-та сіяна росіянка Євгєнія Тімофєєва, яка вибила в 1/2 фіналу іншу українку Лідію Січенкову (2:6). Натомість Січенкова позмагається за "бронзу" в матчі за третє місце.
Зазначимо, що третя уродженка України Анастасія Павлова не змогла подолати бар'єр 1/8 фіналу.
Додамо також, у чоловічій сітці турніру найкращим серед представників "жовто-блакитних" став Сергій Макаревич, котрий зупинився в чвертьфіналі, поступившись уродженцю Молдови Олару Дану.
Джерело: УНН