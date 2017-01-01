Українка Яна Беломоїна перемогла на другому етапі Кубка світу з маунтинбайку

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У німецькому Альбштадті українка виявилася швидшою за титулованих суперниць

Українка Яна Беломоїна виграла другий етап Кубка світу в дисципліні маунтинбайк крос-кантрі, що проходив у німецькому Альбштадті.

Гонка проходила в найбільшу спеку, дівчата стартували в 11:15 за місцевим часом. Яна постійно трималася в групі лідерів, особливо впевнено себе почуваючи на підйомах. На руку українці також зіграло падіння однієї з фавориток – діючої чемпіонки світу і переможниці першого етапу Кубка світу Анніки Лангвад.

На останньому колі Беломоїна боролася за перемогу з лідером рейтингу UCI Йоландою Нефф і дворазовою срібною призеркою Олімпійських ігор Майєю Влощовською. На заключній горі українка їхала швидше за суперниць, що стало вирішальним чинником її перемоги.

Беломоїна перетнула лінію фінішу першою, показавши час 1:38:25. 16 секунд їй поступилася Влощовська, яка стала другою. Нефф приїхала через 23 секунди після українки, посівши третє місце.