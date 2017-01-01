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    Українка з перемоги стартувала у кваліфікації турніру з тенісу в Сіднеї

    • Сьогодні, 11:31
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    У стартовому матчі Катерина Бондаренко обіграла Вікторію Томову з Болгарії

    Українська тенісистка Катерина Бондаренковийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier у Сіднеї, Австралія.

    У стартовому матчі киянка, посіяна під 5-м номером, обіграла Вікторію Томову з Болгарії: 6:3, 3:6, 6:1.

    На жаль, Катерина Козлова на старті відбору програла австралійці Еллен Перес: 4:6, 4:6.

    Нагадаємо, вчора українка Еліна Світоліна обіграла найкращу тенісистку світу.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс
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