Українка з перемоги стартувала у кваліфікації турніру з тенісу в Сіднеї
- Сьогодні, 11:31
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У стартовому матчі Катерина Бондаренко обіграла Вікторію Томову з БолгаріїУкраїнська тенісистка Катерина Бондаренковийшла до другого раунду кваліфікації на турнірі WTA Premier у Сіднеї, Австралія.
У стартовому матчі киянка, посіяна під 5-м номером, обіграла Вікторію Томову з Болгарії: 6:3, 3:6, 6:1.
На жаль, Катерина Козлова на старті відбору програла австралійці Еллен Перес: 4:6, 4:6.
Нагадаємо, вчора українка Еліна Світоліна обіграла найкращу тенісистку світу.
Джерело: segodnya.ua