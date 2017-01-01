  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українка Завацька стала переможницею турніру ITF у Франції

    • Сьогодні, 21:54
    • Розсилка

    Наша співвітчизниця переграла у фіналі першу ракетку турніру Ольгу Даніловіч з Сербії

    17-річна українська тенісистка Катерина Завацькастала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція),передає  НОК України.

    «17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція), перегравши у фіналі першу ракетку турніру Ольгу Даніловіч з Сербії з результатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:0)», - йдеться в повідомленні.

    Джерело: УНН

    теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ