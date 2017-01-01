Українка Завацька стала переможницею турніру ITF у Франції
- Сьогодні, 21:54
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Наша співвітчизниця переграла у фіналі першу ракетку турніру Ольгу Даніловіч з Сербії17-річна українська тенісистка Катерина Завацькастала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція),передає НОК України.
«17-річна українська тенісистка Катерина Завацька стала переможницею турніру ITF у Больє-сюр-Мер (Франція), перегравши у фіналі першу ракетку турніру Ольгу Даніловіч з Сербії з результатом 2:1 (4:6, 6:3, 6:0)», - йдеться в повідомленні.
Джерело: УНН