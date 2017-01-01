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    Українки Бондаренко і Фоміна зіграють у чвертьфіналі турніру в Антальї

    • Сьогодні, 14:37
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    Українські тенісистки Олена Бондаренко і Олена Фоміна виступлять у чвертьфіналі турніру в турецькій Антальї

    У другому колі Бондаренко, яка влітку минулого року відновила тенісну кар'єру, перемогла Мікаелу Баєрлову з Чехії – 7:5, 6:7 (2:7), 7:5 і тепер зіграє з Георгією-Андреєю Крачун з Румунії.

    Фоміна у другому колі також у трьох сетах обіграла Юлію Стаматову з Болгарії – 4:6, 6:3, 7:5. За вихід до півфіналу українка позмагається з Елеонорою Молінаро з Люксембургу.

    Зазначимо, що завдяки результативному виступу в Антальї Олена Бондаренко вперше за чотири роки повернеться до світового рейтингу WTA.

    Джерело: Укрінформ

    спорт теніс
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