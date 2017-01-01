Українки не потрапили в топ-10 спринтерської гонки на Кубку світу
- Сьогодні, 17:11
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Валя Семеренко повернулася в біатлон після травмиСьогодні в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону.
Кращий результат серед українок показала Юлія Джима - вона з двома промахами стала 11-ю.
Сьогоднішня іменинниця Анастасія Меркушина стала 23-ю. Першу гонку в цьому сезоні провела Валя Семеренко, фінішував на 30-му місці. Олена Підгрушна стала 41-ю, а Ірина Варвинець - 52-ю.
Перемога в гонці дісталася біатлоністці з Фінляндії Кайсі Макаряйнен. Друге місце зайняла Габріела Коукалова з Чехії, а третє - німкеня Лаура Далмаєр.
Кубок світу. Рупольдинг, Німеччина. Спринт, жінки
1. Кайса Макаряйнен, Фінляндія (0 + 0) 20: 51.8
2. Габріела Коукалова, Чехія (0 + 0) +22.0
3. Лаура Дальмаєр, Німеччина (0 + 0) +30.1
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11. Юлія Джима, Україна (1 + 1) +1: 27.9
23. Анастасія Меркушина, Україна (0 + 1) +1: 58.0
30. Валя Семеренко, Україна (1 + 1) +2: 11.8
41. Олена Підгрушна, Україна (1 + 1) +2: 33.2
52. Ірина Варвинець, Україна (0 + 1) +2: 47.9
Яна Бондар - не стартувала
Джерело: segodnya.ua