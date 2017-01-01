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    Українки не потрапили в топ-10 спринтерської гонки на Кубку світу

    • Сьогодні, 17:11
    • Розсилка

    Валя Семеренко повернулася в біатлон після травми

    Сьогодні в німецькому Рупольдінгу відбулася жіноча спринтерська гонка в рамках етапу Кубка світу з біатлону.

    Кращий результат серед українок показала Юлія Джима - вона з двома промахами стала 11-ю.

    Сьогоднішня іменинниця Анастасія Меркушина  стала 23-ю. Першу гонку в цьому сезоні провела Валя Семеренко, фінішував на 30-му місці. Олена Підгрушна  стала 41-ю, а Ірина Варвинець - 52-ю.

    Перемога в гонці дісталася біатлоністці з Фінляндії Кайсі Макаряйнен. Друге місце зайняла Габріела Коукалова з Чехії, а третє - німкеня Лаура Далмаєр.

    Кубок світу. Рупольдинг, Німеччина. Спринт, жінки

    1. Кайса Макаряйнен, Фінляндія (0 + 0) 20: 51.8
    2. Габріела Коукалова, Чехія (0 + 0) +22.0
    3. Лаура Дальмаєр, Німеччина (0 + 0) +30.1
    ...
    11. Юлія Джима, Україна (1 + 1) +1: 27.9
    23. Анастасія Меркушина, Україна (0 + 1) +1: 58.0
    30. Валя Семеренко, Україна (1 + 1) +2: 11.8
    41. Олена Підгрушна, Україна (1 + 1) +2: 33.2
    52. Ірина Варвинець, Україна (0 + 1) +2: 47.9
    Яна Бондар - не стартувала

    Джерело: segodnya.ua

    біатлон
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