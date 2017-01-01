Українки перемогли олімпійську чемпіонку зі стрибків у висоту на турнірі в Словаччині

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Ірина Геращенко та Юлія Левченко випередили Рут Бейтіа

Фіналістка Олімпійських ігор, українка Ірина Геращенко стала переможницею міжнародного турніру зі стрибків у висоту Banskobystricka latka, який відбувся согодні у Банська Бистриця (Словаччина), повідомляє прес-служба Федерації легкої атлетики України. Це був перший етап серії турнірів International High Jump Tour. Геращенко з другої спроби подолала 1,93 м, які стали її найкращим результатом нинішнього сезону. Ще одна українка, Юлія Левченко, завершила змагання другою. Вона з першої спроби подолала 1,89 метрів. Не припускалася Юлія помилок і на попередніх висотах.

Натомість олімпійська чемпіонка Рут Бейтіа з Іспанії хоч і перелетіла планку на висоті 1,89 м з першої спроби, 1,85 подолала лише з другої і замкнула призову трійку.





