Українки тріумфували на престижному легкоатлетичному турнірі в Туреччині

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Стуй та Земляк здобули перемоги на турнірі Istanbul Cup

таздобули перемоги на легкоатлетичному турнірі Istanbul Cup, який приймав Стамбул.

Стуй виграла на своїй коронній дистанції - 60 метрів. Українка у фіналі А показала час 7.42, всього на одну соту секунди випередивши болгарку Інну Ефтімову. Туркеня Мизгін Айі стала третьою (7.52).

Ольга Земляк продовжує збирати перемоги в зимовому сезоні. Раніше фіналістка Олімпійських ігор в Ріо виграла в Мондевіллі і в Обонні, мимохідь встановивши особистий рекорд на дистанції 400 метрів у закритих приміщеннях.

У Туреччині українка продовжила свою серію. Два кола по манежу Земляк пробігла за 52.59, що дозволило їй значно випередити всіх суперниць. Другою стала вірменка Ліліт Харутунян, яка програла Ользі 4.64 секунди. Третє місце у туркені Дерьі Йилдирим (57.72).

Відзначимо, що на Istanbul Cup виступала ще одна українка Тамара Твердоступ, яка була Пейсмейкер на дистанції 1500 метрів. Наша легкоатлетка привела до перемоги албанки Луїзу Гегу, яка показала час 4: 06.66