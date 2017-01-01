Українки вибороли п`ять медалей етапу Світової серії з синхронного плавання

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На рахунку Ганни Волошиної два золота

В Парижі (Франція) відбувся перший етап змагань Світової серії з синхронного плавання, де спортсменки збірної України здобули п`ять нагород. В сольній технічній та довільній програмах медалі найвищого ґатунку Україні виборола Анна Волошина.

В дуеті з колегою по команді Єлизаветою Яхно досвідчена спортсменка здобула дві «бронзи». У змаганнях груп українки у складі: Анни Волошиної, Ксенії Сидоренко, Анастасії Савчук, Катерини Садурської, Єлизавети Яхно, Олександри Кашуби, Марини Олексіївої та Владислави Олексіївої поповнили скарбничку збірної срібними медалями.

Змагання Світової серії є відбірковими до чемпіонату світу з водних видів спорту, який відбудеться в Будапешті з 15 по 30 липня 2017 року.





