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    Українки вибороли п`ять медалей етапу Світової серії з синхронного плавання

    • Сьогодні, 21:35
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    На рахунку Ганни Волошиної два золота

    В Парижі (Франція) відбувся перший етап змагань Світової серії з синхронного плавання, де спортсменки збірної України здобули п`ять нагород. В сольній технічній та довільній програмах медалі найвищого ґатунку Україні виборола Анна Волошина.

    В дуеті з колегою по команді Єлизаветою Яхно досвідчена спортсменка здобула дві «бронзи». У змаганнях груп українки у складі: Анни Волошиної, Ксенії Сидоренко, Анастасії Савчук, Катерини Садурської, Єлизавети Яхно, Олександри Кашуби, Марини Олексіївої та Владислави Олексіївої поповнили скарбничку збірної срібними медалями.

    Змагання Світової серії є відбірковими до чемпіонату світу з водних видів спорту, який відбудеться в Будапешті з 15 по 30 липня 2017 року.


    спорт
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