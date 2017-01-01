Українки виграли 6 золотих медалей у світовому етапі з синхронного плавання

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В української збірної на чолі зі Світланою Саїдовою на цьому етапі в активі лише перші місця.

У Торонто завершився четвертий етап світової серії з синхронного плавання на якому українські спортсменки завоювали усі золоті медалі в програмах, яких виступали.

Серед солісток зі своєю технічною програмою першою стала Ганна Волошина. Її виступ під українську пісню "Сіла птаха" судді оцінили в 90,8138 бали. У змаганнях солісток з довільною програмою Ганна Волошина також підтвердила свій клас, вигравши змагання з вагомою перевагою (92,3 бали).

Не було конкурентів й у нашої збірної в хайлайті. Наш дует у складі Ганни Волошиної та Єлизавети Яхно став кращим у технічній і довільній програмах. Рівних українській збірній не було і в змаганні команд у технічній і довільній програмах, і у комбі.

Таким чином, в української збірної на чолі зі Світланою Саїдовою на цьому етапі в активі лише перші місця.

Повідомляється, що крім України в етапі світової серії також брали участь кілька канадських команд, а також синхроністки з Колумбії та Нової Зеландії.

Довідка : Світова серія з синхронного плавання була створена в 2017 році для того, щоб об’єднати кілька турнірів з синхронного плавання по всьому світу і налічує 6 етапів. Окрім того, ці змагання є відбором на чемпіонат світу з водних видів спорту, який у липні відбудеться у Будапешті.

Джерело: УНН