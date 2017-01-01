Українки завоювали дві медалі на чемпіонаті Європи з вільної боротьби

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Ілона Семків та Оксана Гергель стали призерками чемпіонату Європи U-23

В Угорщині проходить Чемпіонат Європи з жіночої вільної боротьби у віковій групі до 23 років. Сьогодні дівчата розіграли чотири комплекти нагород у вагових категоріях до 48, 55, 60 і 69 кг.

У вазі до 48кг прекрасну боротьбу показала представниця смт. Долина, Івано-Франківської області - Ілона Семків. Семків на характері пройшла всі не прості попередні сутички і в фіналі, за фактом, здобула перемогу над росіянкою Ветошкіною з рахунком 14-10. Однак, мабуть, заангажовані судді, вже після завершення сутички "порішали" питання на користь підопічної Юрія Шахмурадова, скасувавши правильні оцінки рефері. Ну що ж, нехай це буде на їх совісті, а для нас Ілона Семків - чемпіонка Європи!

У вазі до 55кг діюча чемпіонка Європи Олена Кремзер не зуміла втримати перевагу в стартовій сутичці над не найсильнішою суперницею з Болгарії і сенсаційно програла за 1 секунду до кінця поєдинку.

Вага до 60 кг, Оксана Гергель, наша чемпіонка світу 2015 року, завоювала бронзову нагороду Євро-2017.

У вазі до 69кг Алла Белінська з Херсона зупинилася за крок до нагороди, посівши п'яте місце у своїй вазі.

Джерело: sport.ua