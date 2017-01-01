Українська біатлоністка - чемпіонка Європи у спринті
- Сьогодні, 15:58
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Розсилка
Юлія Джима обіграла б двох росіянок навіть з промахомОлімпійська чемпіонка з біатлону Юлія Джима виграла золото у спринтерській гонці на чемпіонаті Європи в Душниках-Здруй, Польща.
Юля, яка стартувала фавориткою перегонів, виправдала свій статус, показавши другу кращу швидкість і вдруге в сезоні відпрацювавши на нуль в стрільбі. Швидше Юлі була тільки німецька екс-лижниця Деніз Херманн, але вона допустила два промахи на стійці і вбила інтригу в гонці.
Друга представниця України Юлія Журавок теж відпрацювала стрілянину чисто, але в черговий раз багато - хвилину-42 - поступилася ходом і посіла підсумкове 20-ті місце.
23 фінішна позиція - у Яни Бондар. Після чистої стрільби лежачи Яна йшла в топ-6, але три промахи на стрільбі стоячи відкинули Яну за межі двадцятки. Втім, Бондар треба віддати належне - вона билася до кінця і показала відмінну швидкість навіть на останньому колі, коли вже розуміла, що залишиться без нагороди.
Чемпіонат Європи. Спринтерська гонка, жінки
1. Юлія Джима, УКРАЇНА (0 + 0) 21: 02.3
2. Світлана Слєпцов, Росія (0 + 0) +27.0
3. Ірина Старих, Росія (0 + 1) +37.8
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21. Юлія Журавок, УКРАЇНА (0 + 0) +1: 37.1
24. Яна Бондар, УКРАЇНА (0 + 3) +1: 49.3
Джерело: xsport.ua