Українська бігунка перемогла на Grand Prix von Bern в Швейцарії
- Сьогодні, 22:13
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Вікторії Погорєльській не було рівних на 10 миляхУкраїнка Вікторія Погорєльська- 56.38 і діючий чемпіон світу в марафоні ерітреєць Гірман Гебреслассіє - 49.25 стали переможцями пробігу на 10 миль Grand Prix von Bern, який пройшов в 36-й раз в швейцарському Берні.
Швейцарка Мартіна Штраль посіла друге місце серед жінок - 57.08, ефіопка Хелен Тола - третя (57.59).
Серед чоловіків другим фінішував кенієць Сильвестер Кіпчірчір - 49.34 і замкнув трійку призерів ерітреец Симон Тесфай - 50.27.
жінки:
1.Віктора Погорєльська Україна 56.38
2.Мартіна Штраль Швейцарія 57.08
3.Хелен Тола Ефіопія 57.59
4.Ліза Ханер Німеччина 58.12
5.Соня Роман Словенія 58.32
6.Алему Даді Ефіопія 1: 00.29
чоловіки:
1.Гірмай Гебреслассіе Ерітрея 49.25
2.Сільвестер Кіпчірчір Кенія 49.34
3.Сімон Тесфай Еритрея 50.27
4.Адріан Леманн Швейцарія 50.33
5.Сісай Тола Ефіопія 50.35
6.Абід Езамзамі Марокко 50.46
Джерело: mir-la.com