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    Українська бігунка перемогла на Grand Prix von Bern в Швейцарії

    • Сьогодні, 22:13
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    Вікторії Погорєльській не було рівних на 10 милях

    Українка Вікторія Погорєльська- 56.38 і діючий чемпіон світу в марафоні ерітреєць Гірман Гебреслассіє - 49.25 стали переможцями пробігу на 10 миль Grand Prix von Bern, який пройшов в 36-й раз в швейцарському Берні.

    Швейцарка Мартіна Штраль посіла друге місце серед жінок - 57.08, ефіопка Хелен Тола - третя (57.59).

    Серед чоловіків другим фінішував кенієць Сильвестер Кіпчірчір - 49.34 і замкнув трійку призерів ерітреец Симон Тесфай - 50.27.

    жінки:
    1.Віктора Погорєльська Україна 56.38
    2.Мартіна Штраль Швейцарія 57.08
    3.Хелен Тола Ефіопія 57.59
    4.Ліза Ханер Німеччина 58.12
    5.Соня Роман Словенія 58.32
    6.Алему Даді Ефіопія 1: 00.29

    чоловіки:
    1.Гірмай Гебреслассіе Ерітрея 49.25
    2.Сільвестер Кіпчірчір Кенія 49.34
    3.Сімон Тесфай Еритрея 50.27
    4.Адріан Леманн Швейцарія 50.33
    5.Сісай Тола Ефіопія 50.35
    6.Абід Езамзамі Марокко 50.46

    Джерело: mir-la.com

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