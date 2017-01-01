Українська чоловіча збірна - бронзові призери чемпіонату Європи з карате у куміте

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За результатами змагань європейської першості цього року українська збірна посіла четверте місце

тата- володарі командної "бронзи" чемпіонату Європи з карате, що завершується у турецькому Ізміті.

За результатами змагань європейської першості цього року українська збірна посіла четверте місце, пише ММСУ.

Нагадаємо, що чемпіонкою Європи стала Катерина Крива. Командне золото у куміте має такж українська жіноча збірна - Аніта Серьогіна, Анастасія Мястковська, Анжеліка Терлюга та Катерина Крива.

Віце-чемпіоном у куміте став Станіслав Горуна. Бронзові нагороди у цьому ж виді програми мають Аніта Серьогіна та Анжеліка Терлюга.

Джерело: champion.com.ua