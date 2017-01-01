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    Українська дзюдоїстка Кіндзерська змінила громадянство

    • Сьогодні, 21:40
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    Колишня українка буде виступати за збірну Азербайджану

    Азербайджанська федерація дзюдо повідомила, що склад її жіночої збірної поповнила українка Ірина Кіндзерська, яка виступає у ваговій категорії понад 78 кг.

    За нову збірну українка буде виступати вже через тиждень на Іграх Ісламської Солідарності.

    Українська федерація, яка підготувала і виростила спортсменку, не отримає за це ніякої компенсації.

    "Я так розумію, що вони ще з попереднім президентом федерації домовилися, що той її відпустить. Особисто я був категорично проти такого переходу, але... Там вже питання стояло так: або вона переходить в Азербайджан, або взагалі закінчує кар'єру.

    Ірина вийшла заміж за азербайджанця. Все було оформлено дуже швидко, тому що через тиждень там стартують Ісламські Ігри, де платять просто-таки шалені призові. Ірина дуже хотіла трохи заробити грошей. У підсумку наша федерація не отримає ніякої компенсації.

    У збірній України Кіндзерська мала багато конкурентів в своїй категорії. Спортсменка вважає, що в складі збірної Азербайджану їй буде легше пробитися на Олімпіаду. Зрештою, фінансові умови там значно кращі", – пояснив головний тренер збірної України Віталій Дуброва.

    Джерело: segodnya.ua

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