Українська дзюдоїстка взяла срібло на Гран-прі Тбілісі
- Сьогодні, 21:45
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Марина Черняк в фіналі не смогу здолати представницю БразиліїУкраїнська дзюдоїстка Марина Черняк виборола срібну медаль на Гран-прі Тбілісі.
У ваговій категорії до 48 кілограм Черняк дійшла до фіналу, де поступилася Стефані Кайамі. Після проведеного захоплення за кілька секунд до кінця сутички бразильянке було присуджено ваза-арі, яке зумовило результат сутички.
Бронзові медалі дісталися росіянці Марії Персидській та француженці Мелані Клеман.
Джерело: xsport.ua