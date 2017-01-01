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    Українська дзюдоїстка взяла срібло на Гран-прі Тбілісі

    • Сьогодні, 21:45
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    Марина Черняк в фіналі не смогу здолати представницю Бразилії

    Українська дзюдоїстка Марина Черняк  виборола срібну медаль на Гран-прі Тбілісі.

    У ваговій категорії до 48 кілограм Черняк дійшла до фіналу, де поступилася Стефані Кайамі. Після проведеного захоплення за кілька секунд до кінця сутички бразильянке було присуджено ваза-арі, яке зумовило результат сутички.

    Бронзові медалі дісталися росіянці Марії Персидській та француженці Мелані Клеман.

    Джерело: xsport.ua

    дзюдо Гран-прі
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