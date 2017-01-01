Українська легкоатлетка Оляновська дискваліфікована на 4 роки за допінг
- Вчора, 16:09
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Розсилка
Медалістка чемпіонату світу в спортивній ході не буде позбавлена нагороди Пекіна-201531 січня 2017 року на засіданні Виконкому ФЛАУ було розглянуто справу Людмили Оляновської щодо порушення нею антидопінгових правил та ухвалено наступні рішення:
1. Дискваліфікувати Людмилу Оляновську на чотири роки відповідно до п. 32.2 (а), 32.2 (b) та п. 40.2 Правил ІААФ та відсторонити від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 30.11.2015 року і до 29.11.2019 року.
2. Анулювати всі результати змагань, показані в період з 09.11.2015р. по 30.11.2015р.
3. Спортсменці заборонено брати будь-яку участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.
Повернення спортсменки до змагальної діяльності можливе лише за умови виконання Правила ІААФ 40.14.
Джерело: Федерація легкої атлетики України