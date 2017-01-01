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    Українська легкоатлетка Оляновська дискваліфікована на 4 роки за допінг

    • Вчора, 16:09
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    Медалістка чемпіонату світу в спортивній ході не буде позбавлена нагороди Пекіна-2015

    31 січня 2017 року на засіданні Виконкому ФЛАУ було розглянуто справу Людмили Оляновської  щодо порушення нею антидопінгових правил та ухвалено наступні рішення:

    1. Дискваліфікувати Людмилу Оляновську на чотири роки відповідно до п. 32.2 (а), 32.2 (b) та п. 40.2 Правил ІААФ та відсторонити від участі у спортивних змаганнях, починаючи з 30.11.2015 року і до 29.11.2019 року.
    2. Анулювати всі результати змагань, показані в період з 09.11.2015р. по 30.11.2015р.
    3. Спортсменці заборонено брати будь-яку участь у змаганнях та заходах з легкої атлетики протягом періоду дискваліфікації.

    Повернення спортсменки до змагальної діяльності можливе лише за умови виконання Правила ІААФ 40.14.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України
    допінг
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