Українська легкоатлетка підкорила Берлін

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Олеся Повх виграла 60-метрівку в Берліні з особистим рекордом сезону

Дюссельдорф, Мондвілль… Переможну серію зимового сезону-2017продовжила у Берліні на міжнародному легкоатлетичному турнірі Indoor ISTAF.

Повх у притаманному їй стилі торпедою вилетіла зі старту і не віддала лідерство до фінішу. У підсумку, перемога й новий найкращий результат сезону – 7,14 с. У світовому топ-листі Олеся з цим показником четверта.

Сербка Івана Шпановіч вже у другій спробі вийшла в лідери світового сезону зі стрибків у довжину (6,83 м), проте на цьому результаті не зупинилася. У четвертій спробі вона додала до нього ще чотири сантиметри і повторила цей результат у п’ятій – 6,87 м.

Поляк Пьотр Лисек переміг у секторі для стрибків з жердиною з результатом 5,86 м, після чого тричі штурмував висоту 6,05 м, проте планка не встояла. Лисек очолює світовий топ-лист з результатом 6,00 м.