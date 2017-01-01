Українська легкоатлетка встановила новий світовий рекорд у п'ятиборстві

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Аліна Шух встановила новий світовий рекорд серед юніорок в п'ятиборстві

Українська легкоатлеткавстановила новий світовий рекорд серед юніорок в п'ятиборстві на командному чемпіонаті України в приміщенні, який проходить у Запоріжжі.

Українка в загальній сумі набрала 4550 очок, продемонструвавши наступні результати в окремих видах:

Біг 60 метрів з бар'єрами - 8,85 сек (941 очко)

Стрибки у висоту - 188 см (1080 очок)

Штовхання ядра - 14,27 м (812 очок)

Стрибки у довжину - 6,04 м (862 очка)

Біг на 800 м - 2: 17,69 хв (855 очок)

Джерело: mir-la.com