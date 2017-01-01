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    Українська легкоатлетка встановила новий світовий рекорд у п'ятиборстві

    • Сьогодні, 11:19
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    Аліна Шух встановила новий світовий рекорд серед юніорок в п'ятиборстві

    Українська легкоатлетка Аліна Шух  встановила новий світовий рекорд серед юніорок в п'ятиборстві на командному чемпіонаті України в приміщенні, який проходить у Запоріжжі.

    Українка в загальній сумі набрала 4550 очок, продемонструвавши наступні результати в окремих видах:
    Біг 60 метрів з бар'єрами - 8,85 сек (941 очко)
    Стрибки у висоту - 188 см (1080 очок)
    Штовхання ядра - 14,27 м (812 очок)
    Стрибки у довжину - 6,04 м (862 очка)
    Біг на 800 м - 2: 17,69 хв (855 очок)

    Джерело: mir-la.com

    легка атлетика рекорд
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