Українська легкоатлетка встановила новий світовий рекорд у п'ятиборстві
- Сьогодні, 11:19
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Аліна Шух встановила новий світовий рекорд серед юніорок в п'ятиборствіУкраїнська легкоатлетка Аліна Шух встановила новий світовий рекорд серед юніорок в п'ятиборстві на командному чемпіонаті України в приміщенні, який проходить у Запоріжжі.
Українка в загальній сумі набрала 4550 очок, продемонструвавши наступні результати в окремих видах:
Біг 60 метрів з бар'єрами - 8,85 сек (941 очко)
Стрибки у висоту - 188 см (1080 очок)
Штовхання ядра - 14,27 м (812 очок)
Стрибки у довжину - 6,04 м (862 очка)
Біг на 800 м - 2: 17,69 хв (855 очок)
Джерело: mir-la.com