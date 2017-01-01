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    Українська легкоатлетка ввійшла у призову трійку в Генті

    • Сьогодні, 14:41
    • Розсилка

    Єлизавета Бризгіна показала другий результат на 400- метрівці

    Українка Єлизавета Бризгіна  ввійшла до призової трійки з бігу на 400 метрів на міжнародному легкоатлетичному турнірі IFAM Meeting у Генті. Змагання у Бельгії відбувалися 11 лютого і входили до серії European Athletics Indoor Permit Meetings.

    Єлизавета Бризгіна, для якої коронною є 200-метрівка, взимку часто випробовує сили на вдвічі довшій дистанції. У Генті вона фінішувала на ній другою у своєму забігу, показавши час 54,13 с. Перемогла тут француженка Аньє Рааролай (53,43 с). А у другому забігу час переможниці, сербки Тамари Саласкі, дорівнював 53,98 с.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України
    легка атлетика
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