Українська легкоатлетка ввійшла у призову трійку в Генті
- Сьогодні, 14:41
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Розсилка
Єлизавета Бризгіна показала другий результат на 400- метрівціУкраїнка Єлизавета Бризгіна ввійшла до призової трійки з бігу на 400 метрів на міжнародному легкоатлетичному турнірі IFAM Meeting у Генті. Змагання у Бельгії відбувалися 11 лютого і входили до серії European Athletics Indoor Permit Meetings.
Єлизавета Бризгіна, для якої коронною є 200-метрівка, взимку часто випробовує сили на вдвічі довшій дистанції. У Генті вона фінішувала на ній другою у своєму забігу, показавши час 54,13 с. Перемогла тут француженка Аньє Рааролай (53,43 с). А у другому забігу час переможниці, сербки Тамари Саласкі, дорівнював 53,98 с.
Джерело: Федерація легкої атлетики України