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    Українська шахистка перемогла росіянку у першій партії півфіналу ЧС

    • Сьогодні, 20:10
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    Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів

    Українка Ганна Музичук  обіграла російську шахістку Олександру Костенюк у першій партії півфіналу на чемпіонаті світу, що триває в Тегерані.

    Музичук святкувала перемогу, граючи чорними фігурами.

    Українка поставила мат на 64-му ході.

    Як відомо, Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів.

    Відзначимо, що друга партія півфіналу відбудеться завтра, 24 лютого.

    Джерело: champion.com.ua
    чемпіонат світу шахи
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