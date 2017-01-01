Українська шахистка перемогла росіянку у першій партії півфіналу ЧС



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів

Українкаобіграла російську шахістку Олександру Костенюк у першій партії півфіналу на чемпіонаті світу, що триває в Тегерані.

Музичук святкувала перемогу, граючи чорними фігурами.

Українка поставила мат на 64-му ході.

Як відомо, Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів.

Відзначимо, що друга партія півфіналу відбудеться завтра, 24 лютого.