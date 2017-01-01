Українська шахистка перемогла росіянку у першій партії півфіналу ЧС
- Сьогодні, 20:10
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Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахівУкраїнка Ганна Музичук обіграла російську шахістку Олександру Костенюк у першій партії півфіналу на чемпіонаті світу, що триває в Тегерані.
Музичук святкувала перемогу, граючи чорними фігурами.
Українка поставила мат на 64-му ході.
Як відомо, Анна Музичук - єдина українська шахістка, яка продовжує боротьбу на чемпіонаті світу з класичних шахів.
Відзначимо, що друга партія півфіналу відбудеться завтра, 24 лютого.
Джерело: champion.com.ua