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    Українська шахістка відмовилася їхати на чемпіонат світу в Іран

    • Вчора, 22:05
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    Марія Музичук вважає, що ця країна не підходить для такого престижного змагання

    Екс-чемпіонка світу з шахів українка Марія Музичук  заявила, що не поїде на чемпіонат світу в Іран.

    - Що стосується чемпіонату світу в Ірані, то я вирішила відмовитися від участі, так як абсолютно очевидно, що Іран не є підходящою країною для такого престижного змагання. І це неправильно, що ті шахістки, які відмовляються їхати до Ірану і носити хіджаб, просто ні за що втрачають право грати в чемпіонаті світу.

    Сестра моя, Аня, підписала контракт. Ми з нею розмовляли щодо цього, але для неї стати чемпіонкою світу – мрія всього життя.

    Нагадаємо, що чемпіонат світу в Ірані відбудеться в лютому цього року. Відомо також, що в жовтні минулого року шахістка з США грузинського походження Нази Паікідзе-Барнс вже відмовилася від участі в чемпіонаті світу в Ірані через обмеження прав жінок у цій країні.

    Джерело: segodnya.ua

    Марія Музичук шахи
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