Українська спортсменка Єлістратова активно тренується навіть під час вагітності
- Сьогодні, 15:42
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Володарка Кубка Європи чекає поповнення в родині
Краща тріатлоністка України і одна з найсильніших в Європі Юлія Єлістратова навіть під час вагітності не припиняє тренування. На Кіпрі Юлія активно плаває і катається на велосипеді.
У 2015 році 29-річна Еслістратова виграла Кубок Європи з триатлону, в минулому році завоювала срібну медаль Кубка Європи. Брала участь в трьох Олімпійських іграх. Заміжня за тріатлоністом Володимиром Турбаєвським.
Декретна відпустка спортсменок послід Олімпійських Ігор - річ звична. Дітей, народжених у спортсменів в рік після Ігор, іноді жартома називають «олімпійськими»
З Олімпійської збірної України-2016, крім Юлі Єлістратової, на поповнення чекає лідер збірної України зі стрибків у воду Юлія Прокопчук.
Джерело: xsport.ua