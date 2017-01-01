Українська спортсменка Єлістратова активно тренується навіть під час вагітності

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Володарка Кубка Європи чекає поповнення в родині

Краща тріатлоністка України і одна з найсильніших в Європі Юлія Єлістратова навіть під час вагітності не припиняє тренування. На Кіпрі Юлія активно плаває і катається на велосипеді.

У 2015 році 29-річна Еслістратова виграла Кубок Європи з триатлону, в минулому році завоювала срібну медаль Кубка Європи. Брала участь в трьох Олімпійських іграх. Заміжня за тріатлоністом Володимиром Турбаєвським.

Декретна відпустка спортсменок послід Олімпійських Ігор - річ звична. Дітей, народжених у спортсменів в рік після Ігор, іноді жартома називають «олімпійськими»

З Олімпійської збірної України-2016, крім Юлі Єлістратової, на поповнення чекає лідер збірної України зі стрибків у воду Юлія Прокопчук.

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Джерело: xsport.ua