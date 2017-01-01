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    Українська тенісистка пробилася до чвертьфіналу AUS Open у змішаному розряді

    • Сьогодні, 17:17
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    У другому колі змагань суперники українсько-австралійського дуету не з'явилися на поєдинок

    Українська тенісистка Еліна Світолінавийшла до третього раунду змагань у змішаному розряді на першому в сезоні турнірі Великого шолому – Відкритому чемпіонаті Австралії (AUS Open).

    У матчі першого раунду українсько-австралійський дует Світоліна/Гучьоне у впертій боротьбі обіграв німецько-колумбійську пару Грюнефельд/Фара – 6:3, 6:7 (5), 10:7.

    У наступному колі змагань команда з представницею України мала зустрітися із чесько-бразильською шостою сіяною парою Синякова/Соарес, однак суперники не з'явилися на поєдинок.

    Таким чином Світоліна/Гучьоне потрапили до чвертьфіналу змагань, де на них очікує матч із переможцем протистояння Іфань/Мартен – Маттек-Сандс/Брайан (1 сіяні).

    Джерело: УНН

    теніс Еліна Світоліна
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