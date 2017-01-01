Українська тенісистка програла парний фінал в Китаї
- Вчора, 19:17
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Савчук і Олару поступилися в парному фіналі чесько-китайській парі Андреа Главачкова/Шуай ПенУкраїнська тенісистка Ольга Савчук не зуміла виграти парний титул на турнірі WTA Shenzhen Open з призовим фондом $750 000 в Шеньчжені (Китай).
У фіналі румунсько-український дует Ролука Олару/Ольга Савчук, посіяний під третім номером, поступився чесько-китайській парі Андреа Главачкова/Шуай Пен (другий номер посіву) з рахунком 1:6, 5:7.
Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.
Джерело: segodnya.ua