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    Українська тенісистка програла парний фінал в Китаї

    • Вчора, 19:17
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    Савчук і Олару поступилися в парному фіналі чесько-китайській парі Андреа Главачкова/Шуай Пен

    Українська тенісистка Ольга Савчук  не зуміла виграти парний титул на турнірі WTA Shenzhen Open з призовим фондом $750 000 в Шеньчжені (Китай).

    У фіналі румунсько-український дует Ролука Олару/Ольга Савчук, посіяний під третім номером, поступився чесько-китайській парі Андреа Главачкова/Шуай Пен (другий номер посіву) з рахунком 1:6, 5:7.

    Поєдинок тривав 1 годину 20 хвилин.

    Джерело: segodnya.ua

    теніс Ольга Савчук
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