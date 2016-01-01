Українська тенісистка відмовилася від турніру в Досі заради першого номера посіву в Тайвані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зараз лідер українського тенісу Еліна Світоліна готується до старту Прем'єра в Брісбені

Українкастала лідером посіву на змаганнях серії WTA International, які в 2017-му році прийме Тайбей (Тайвань). У поточному сезоні турнір був зіграний на кортах Гаосюн, а титул чемпіонки дістався Вінус Вільямс.

Раніше в своєму розкладі Світоліна була заявлена на Прем'єр в Досі (13-18 лютого), але тепер, як зазначено на офіційному сайті тенісистки, зіграє на "Taiwan Open", який пройде з 28 січня по 5 лютого.

Діюча 14-а ракетка світу Еліна Світоліна очолила посів на турнірі. Боротися за перемогу в Тайвані також будуть Каролін Гарсія, Анастасія Севастова, Елісон Ризик, Мисак Дої, Христина Макхейл, Катержина Синякова, Олена Янкович.

Зараз лідер українського тенісу готується до старту Прем'єра в Брісбені.

Джерело: segodnya.ua