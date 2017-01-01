Українська тенісистка вийшла у фінал кваліфікації турніру в Сіднеї

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Катерина Бондаренко подолала другий раунд кваліфікації на турнірі в Сіднеї з призовим фондом в $ 710,900

Третя ракета Українизуміла переломити хід зустрічі з хорваткою Мірьяной Лючич-Бароніч в півфіналі кваліфікації турніру в Сіднеї підійти до кроку до основної сітки турніру. Рахунок матчу: 3: 6, 6: 3, 6: 3.

Матч тривав 1 годину і 49 хвилин. За цей час українка зробила 5 ейсів, допустила 10 подвійних помилок і виграла стільки ж брейк-поінтів. У свою чергу хорватка 5 разів подала навиліт, зробила 8 «подвійних» і реалізувала 8 «брейків».

За місце в основній сітці турніру Бондаренко побореться з британкою Наомі Броди.

А ось друга ракетка України серед чоловіків Ілля Марченко програв у своєму першому матчі в Сіднеї. Українець не зміг подолати стадію півфіналу кваліфікації, програвши Крістоферу О'Коннелл з Австралії з рахунком 3: 6, 3: 6.

Матч тривав 1 годину і 16 хвилин. Цього часу було достатньо для австралійця, щоб зробити 4 ейси, допустити 1 «подвійну» і виграти 4 «брейк-поінт». У свою чергу Марченко 2 рази подав навиліт, здійснив 3 подвійні помилки і реалізував 1 «брейк».

Джерело: xsport.ua