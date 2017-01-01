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    Українська тенісистка встановила персональний рекорд у світовому рейтингу серед юніорів

    • Сьогодні, 19:59
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    Кращою серед українок залишилась 14-річна Марта Костюк

    В оновленому тенісному рейтингу юніорок ITF у віковій категорії 18 років і молодше у топ-10 виявилася одна представниця України.

    Кращою серед українок залишилась 14-річна Марта Костюк, яка піднялася на 6-е місце (+1). Це новий особистий рекорд киянки.

    Катаріна Завацька на цьому тижні займає 27-е місце (-1), Олександра Андрєєва - 51 (+2), Даяна Ястремська - 58, Анна Лагузен - 80 (+1).

    Окрім того, 15-річна киянка Дарина Снігур, що дійшла до фіналу в Намангані, оновила персональне досягнення - 134-й рядок.

    Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Антальї (Туреччина) Костюк вперше в кар'єрі дійшла до півфінальної стадії професійного турніру.

    Джерело: УНН

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