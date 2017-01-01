Українська тенісистка встановила персональний рекорд у світовому рейтингу серед юніорів

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Кращою серед українок залишилась 14-річна Марта Костюк

В оновленому тенісному рейтингу юніорок ITF у віковій категорії 18 років і молодше у топ-10 виявилася одна представниця України.

Кращою серед українок залишилась 14-річна Марта Костюк, яка піднялася на 6-е місце (+1). Це новий особистий рекорд киянки.

Катаріна Завацька на цьому тижні займає 27-е місце (-1), Олександра Андрєєва - 51 (+2), Даяна Ястремська - 58, Анна Лагузен - 80 (+1).

Окрім того, 15-річна киянка Дарина Снігур, що дійшла до фіналу в Намангані, оновила персональне досягнення - 134-й рядок.

Нагадаємо, що на попередньому турнірі в Антальї (Туреччина) Костюк вперше в кар'єрі дійшла до півфінальної стадії професійного турніру.

Джерело: УНН