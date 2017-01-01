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    Українська велогонщиця Беломоїна більш ніж на хвилину випередила олімпійську чемпіонку

    • Сьогодні, 12:58
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    Спортсменка з України виграла престижну гонку в Німеччині

    Українська велогонщиця Яна Беломоїна, яка спеціалізується в маунтінтбайке в крос-кантрі, здобула перемогу на престижній велогонці Gold Trophy в Штрасберге, Німеччина.

    Українка з результатом 1: 32.58 години випередила на 25 секунд представницю Польщі Майу Влощовску, яка стала другою. Третє місце на п'єдесталі зайняла швейцарська велогонщиця Коріна Гантенбейн, яка поступилася Беломоїна 45 секунд.

    Олімпійська чемпіонка-2008 і срібний призер Ігор-2012 Сабіна Шпіц перетнула фінішну лінію п'ятої, програвши українці 1.19 хв.

    Яна Беломоїна, яка зайняла дев'яте місце на Олімпійських іграх в Ріо, виграла цю велогонку вдруге в кар'єрі - вперше українка перемогла на Gold Trophy в 2015 році.

    Джерело: segodnya.ua

    велогонка
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