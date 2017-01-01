Українська велогонщиця Беломоїна більш ніж на хвилину випередила олімпійську чемпіонку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Спортсменка з України виграла престижну гонку в Німеччині

Українська велогонщиця, яка спеціалізується в маунтінтбайке в крос-кантрі, здобула перемогу на престижній велогонці Gold Trophy в Штрасберге, Німеччина.

Українка з результатом 1: 32.58 години випередила на 25 секунд представницю Польщі Майу Влощовску, яка стала другою. Третє місце на п'єдесталі зайняла швейцарська велогонщиця Коріна Гантенбейн, яка поступилася Беломоїна 45 секунд.

Олімпійська чемпіонка-2008 і срібний призер Ігор-2012 Сабіна Шпіц перетнула фінішну лінію п'ятої, програвши українці 1.19 хв.

Яна Беломоїна, яка зайняла дев'яте місце на Олімпійських іграх в Ріо, виграла цю велогонку вдруге в кар'єрі - вперше українка перемогла на Gold Trophy в 2015 році.

Джерело: segodnya.ua