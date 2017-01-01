Українські біатлоністи завоювали бронзу Універсіади у змішаній естафеті

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Наша команда пропустила вперед збірні Росії та Казахстану

В Алмати (Казахстан) завершилася змішана естафетна гонка біатлоністів в рамках зимової Універсіади, де збірна України посіла 3-е місце, повідомляє офіційний сайт змагань.

Наша команда виступала у складі Надія Бєлкіна, Яна Бондар, Максим Івко та Артем Тищенко. З трійки лідерів і основних претендентів на перемогу у гонці без штрафних кіл обійшлася лише збірна Росії (6 додаткових патронів). У той же час у команди Казахстану цей показник становив 1+9 а в українців - 1+11.

У підсумку, чемпіоном Універсіади в цьому виді програми стала збірна Росії, яка подолала дистанцію за 1 годину 14 хвилин 37,8 секунди. На 2-му місці команда Казахстану з 30,6 секунди відставання, на 3-му - України (2:32,6).

Таким чином, на рахунку збірної України вже 8 медалей - 2 золота, 2 срібла та 4 бронзи.





