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    Українські біатлоністи завоювали бронзу в змішаній естафеті чемпіонату Європи

    • Сьогодні, 19:08
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    Відбулася заключна гонка змагань

    У польському Душники-Здруй завершилася змішана естафетна гонка чемпіонату Європи з біатлону, де збірна України завоювала 3-є місце й бронзову медаль, повідомляє офіційний сайт змагань. Наша команда виступала у складі Анастасія Меркушина, Юлія Джима, Олександр Жирний і Руслан Ткаленко.

    Найбільш проблемним у нашої команди став, як не дивно, другий етап, де виступала олімпійська чемпинка Юлія Джима. На стрільбі стоячи вона не змогла з восьми патронів вибити п'ять мішеней і змушена була здолати штрафне коло.

    Втім, партнери по команді стріляли впевнено і принесли команді 3-е місце - 37,1 секунди відставання (1+6). У впертій боротьбі за срібло українці 0,7 секунди поступилися команді Норвегії (0+9), з якою йшли разом після останнього вогневого рубежу.

    Чемпіоном Європи у цьому виді програми стала команда Росії, яка подолала дистанцію за 1 годину 12 хвилин 26,0 секунди (0+6).


    Джерело: УНІАН

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