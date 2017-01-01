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    Українські боксери покращили свої позиції у рейтингу WBC

    • Сьогодні, 11:50
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    Всесвітня боксерська рада (WBC) оновила свої рейтинги у всіх вагових категоріях. Українським боксерам вдалося домогтися прогресу

    Так, екс-чемпіон світу Віктор Постол, який виступає в першій напівсередній вазі, піднявся з третьої на другу сходинку. А перспективний український напівважковаговик Олександр Гвоздик перемістився з шостої на четверту позицію.

    Дмитро Кучер (важка вага) і Андрій Руденко (суперважка вагу) піднялися на одну позицію. Кучер тепер займає восьме місце, а Руденко - дев'яте. Сергій Дерев'янченко, який виступає в середній вазі, зберіг п'яте місце.

    Джерело: Вголос

    бокс
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