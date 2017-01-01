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    Українські боксери здобули п'ять нагород на чемпіонаті Європи-2017

    • Сьогодні, 14:14
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    Збірна України з боксу посіла третє місце у загальнокомандному заліку континентальної першості, яка завершилася у місті Браїла (Румунія)

    Як повідомляє Федерація боксу України, за підсумками восьми змагальних днів українські боксери здобули весь комплект нагород чемпіонату Європи і принесли до медальної скарбнички «синьо-жовтої» команди п’ять нагород.

    Переможцем та призерами у складі збірної України стали:

    • Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг) – золото;
    • Ярослав Харциз (60 кг) – срібло;
    • Ростислав Білостоцький (49 кг) – бронза;
    • Степан Грекул (81 кг) – бронза;
    • Рамазан Муслімов (91 кг) – бронза.

    Джерело: Вголос

    бокс
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