Українські боксери здобули п'ять нагород на чемпіонаті Європи-2017
- Сьогодні, 14:14
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Збірна України з боксу посіла третє місце у загальнокомандному заліку континентальної першості, яка завершилася у місті Браїла (Румунія)
Як повідомляє Федерація боксу України, за підсумками восьми змагальних днів українські боксери здобули весь комплект нагород чемпіонату Європи і принесли до медальної скарбнички «синьо-жовтої» команди п’ять нагород.
Переможцем та призерами у складі збірної України стали:
- Олександр Хижняк (вагова категорія до 75 кг) – золото;
- Ярослав Харциз (60 кг) – срібло;
- Ростислав Білостоцький (49 кг) – бронза;
- Степан Грекул (81 кг) – бронза;
- Рамазан Муслімов (91 кг) – бронза.
Джерело: Вголос