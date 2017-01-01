Українські борці завоювали дві бронзи на молодіжному чемпіонаті Європи



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У хвилюючих сутичках перемоги здобули Артур Політаєв і Андрій Антонюк

(71 кг) і(80 кг) виграли в схожих за своїм драматизмом бронзових сутичках на молодіжному чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби в угорському Сомбатхеї. Близький до медалі був і Микола Крисов (98 кг), який поступився в поєдинку за третє місце.

У категорії до 71 кг Артур Політаєв в сутичці за бронзу після результативних дій вів 7: 2. Турок Мурат Даг зумів зрівняти рахунок - 7: 7, але Політаєв все-таки вистояв, утримавши, результат який дозволив йому посісти третє місце.

Категорія 71 кг. Бронза. Артур Політаєв (Україна) - Мурат Даг (Туреччина) 7: 7.

Сильно похвилюватися довелося і групі підтримки Андрія Антонюка. Українець в бронзовому поєдинку проти угорця Петера Надя вів 5: 0, потім перевага скоротилася до одного балу 5: 4, але Антонюк не упустив перемоги.

Категорія 80 кг. Бронза. Андрій Антонюк (Україна) - Петер Надь (Угорщина) 5-4

У категорії 98 кг Микола Крисов поступився німцеві Мухаммеду Северу 2: 4.

У понеділок на чемпіонаті Європи з греко-римської боротьби будуть розіграні медалі в категоріях 66 кг, 75 кг, 85 кг і 130 кг.

Джерело: xsport.ua