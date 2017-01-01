Українські дзюдоїсти вибороли п'ять медалей на Кубку Європи

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У Катовіце (Польща) та Празі (Чехія) відбулись змагання відкритого Кубку Європи з дзюдо

У Катовіце (Польща) та Празі (Чехія) відбулися змагання відкритого Кубку Європи з дзюдо серед чоловіків та жінок. Українські дзюдоїсти стали володарями п’яти нагород.

У ваговій категорії 66 кг на рахунку українців золото та срібло. У фінальній сутичці зійшлися одразу два наших дзюдоїсти – Богдан Ядов виявився сильнішим за Геворга Хачатряна. Сергій Дребот став бронзовим призером у категорії до 73 кг.

Блискучу перемогу у жіночих змаганнях в категорії 48 кг здобула юна 16-річна Дар’я Білодід, а за результатами боротьби у найважчій вазі (+78 кг) Анастасія Сапсай піднялася на третю сходинку п’єдесталу пошани.

Зазначимо, на 30-му чемпіонаті світу з дзюдо, що проходив у 2015 році в Казахстані, лише один представник України виборов бронзову медаль – Яків Хаммо.

Джерело: УНН