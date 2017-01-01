  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на Гран-Прі в Баку

    • Сьогодні, 09:51
    • Розсилка

    Наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться в Варшаві

    Цими вихідними азербайджанська столиця (Баку) приймала престижний турнір Гран-Прі з дзюдо.

    В активі українських дзюдоїстів чотири бронзові нагороди. Авторами міжнародних здобутків стали - Кеджау Ньяболі (до 90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна (+78 кг).

    Зауважимо, що наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться з 31 березня по 2 квітня в Тбілісі. Він стане заключним стартом у відборі до складу збірної України для участі у чемпіонаті Європи, який з 20-23 квітня прийматиме Варшава.

    Джерело: УНН

    дзюдо Гран-прі
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ