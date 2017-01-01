Українські дзюдоїсти завоювали чотири медалі на Гран-Прі в Баку

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Наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться в Варшаві

Цими вихідними азербайджанська столиця (Баку) приймала престижний турнір Гран-Прі з дзюдо.

В активі українських дзюдоїстів чотири бронзові нагороди. Авторами міжнародних здобутків стали - Кеджау Ньяболі (до 90 кг), Станіслав Бондаренко (+100 кг), Світлана Ярьомка та Єлизавета Каланіна (+78 кг).

Зауважимо, що наступний етап світової серії Гран-Прі відбудеться з 31 березня по 2 квітня в Тбілісі. Він стане заключним стартом у відборі до складу збірної України для участі у чемпіонаті Європи, який з 20-23 квітня прийматиме Варшава.

Джерело: УНН