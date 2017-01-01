Українські гімнастки у групових вправах завоювали 2 медалі Кубка світу в Узбекистані



Розсилка ВІДПРАВИТИ

21-23 квітня в Ташкенті відбувся етап Кубка світу з художньої гімнастики

Українські груповічкі в складівідібралися в обидва фінали - з 5 обручами і 3 м'ячами / 2 скакалками.

У фіналі з 5 обручами наші грації виступили досить впевнено, і отримана оцінка 17,050 балів дозволила їм завоювати бронзову медаль.

ᅠ - Фінал. 5 обручів.

1. Росія 18,800

2. Болгарія 18,300

3. УКРАЇНА 17,050

4. Білорусь 16,850

5. Японія 16,800

6. Узбекистан 16,100

7. Латвія 15,700

8. Швейцарія 13,850

Чистий виступ з 3 м'ячами і 2 скакалками принесло нашим групповічкам 17,400 і другу медаль з цього старту - срібну!

ᅠ - Фінал. 3 м'ячі / 2 скакалки.

1. Болгарія 17,600

2. УКРАЇНА 17,400

3. Росія 17,100

4. Білорусь 16,200

5. Японія 15,500

6. Іспанія 14,200

7. Казахстан 13,900

8. Узбекистан 12,250

На жаль, наші лічниці Алена Дьяченко та Вікторія Мазур, які відібралися у фінали з м'ячем і стрічкою, допустили ряд помилок і зайняли в своїх фіналах 8-і місця.

ᅠ - Фінал. М'яч.

1. Аріна Аверіна (RUS) 17,850

2. Діна Аверіна (RUS) 17,600

3. Катрін Тасєв (BUL) 17,400

4. Кахо Мінагава (JPN) 16,750

5. Анастасія Сердюкова (UZB) 15,650

6. Ліною Ашрам (ISR) 15,550

7. Боряна Калейн (BUL) 14,900

8. Олена ДЯЧЕНКО 14,450

ᅠ - Фінал. Стрічка.

1. Аріна Аверіна (RUS) 17,750

2. Діна Аверіна (RUS) 16,900

3. Анастасія Сердюкова (UZB) 15,900

4. Катрін Тасєв (BUL) 15,800

5. Вікторія ФІЛАНОВСЬКИЙ (ISR) 15,350

6. Катерина Галкіна (BLR) 15,350

7. Юлія Евчік (BLR) 15,200

8. Вікторія МАЗУР 13,100

Всього в скарбничці української збірної з цього старту 2 медалі: срібна і бронзова.

Джерело: Федерація гімнастики України