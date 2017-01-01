Українські гімнастки вибороли дві золоті нагороди на етапі Кубка світу

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Українки у групових вправах виграли дві золоті нагороди у фіналах Кубка світу з гімнастики, який проходив у Софії (Болгарія).

7 травня, в болгарській Софії завершилися фінали в окремих видах на четвертому етапі Кубка світу з художньої гімнастики цього сезону.



Українські групповічкі, які напередодні виграли срібло в багатоборстві, просто блискуче виступили у фіналах з 5 обручами (18,300) і 3 м'ячами / 2 скакалками (17,850), завоювавши в цих видах дві золоті медалі! Срібні медалі завоювали господарки турніру - болгарки, бронзові - білоруски.





Крім того, на цьому старті вручали Кубки світу за результатами виступів на попередніх етапах. Українські грації за сумою балів стали кращими у вправі з 3 м'ячами / 2 скакалками і завоювали Кубок світу в цьому виді.



Володарками Кубка світу в багатоборстві та у вправі з 5 обручами стали болгарки.





У фіналі з булавами також виступала і наша лічниця - Вікторія Мазур. На жаль, на одному з елементів Вікторія припустилася помилки і зайняти місце на п'єдесталі їй не вдалося: підсумкове місце нашої грації - 6-е.

Джерело: Федерація гімнастики України