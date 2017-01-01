  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські гімнастки вирушать на турнір Miss Valentine 2017

    • Сьогодні, 16:42
    • Розсилка

    З 10 по 12 лютого в естонському Тарту відбудеться щорічний міжнародний турнір

    Україну на змаганнях представлятимуть такі спортсменки:

    • Сеньорки: Вікторія Мазур, Олена Дьяченко, Яна Ярош;
    • Юніорки (збірна): Вікторія Онопрієнко (2003), Христина Погранична (2003), Влада Никольченко (2002);
    • Юніорки (Дніпро): Олександра Яремчук (2002), Анна Галасюк (2003), Анастасія Валентірова (2003) + Ніколь Красюк (Харків, 2004);
    • Юніорська збірна команда в групових вправах: Влада Никольченко, Тетяна Довженка, Аліна Сідак, Марія Височанська, Мариола Боднарчук (Анастасія Пономарцева запасна);
    • Сеньорська збірна команда в групових вправах: Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Діана Міжерицька, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Дарина Кобець.
    Джерело: Федерація гімнастики України
    художня гімнастика
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ