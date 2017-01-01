Українські гімнастки вирушать на турнір Miss Valentine 2017
- Сьогодні, 16:42
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Розсилка
З 10 по 12 лютого в естонському Тарту відбудеться щорічний міжнародний турнір
Україну на змаганнях представлятимуть такі спортсменки:
- Сеньорки: Вікторія Мазур, Олена Дьяченко, Яна Ярош;
- Юніорки (збірна): Вікторія Онопрієнко (2003), Христина Погранична (2003), Влада Никольченко (2002);
- Юніорки (Дніпро): Олександра Яремчук (2002), Анна Галасюк (2003), Анастасія Валентірова (2003) + Ніколь Красюк (Харків, 2004);
- Юніорська збірна команда в групових вправах: Влада Никольченко, Тетяна Довженка, Аліна Сідак, Марія Височанська, Мариола Боднарчук (Анастасія Пономарцева запасна);
- Сеньорська збірна команда в групових вправах: Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Діана Міжерицька, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Дарина Кобець.
Джерело: Федерація гімнастики України