  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Українські гімнастки виграли бронзу Кубка світу в Баку

    • Сьогодні, 10:10
    • Розсилка

    Команда посіла третє місце в груповому багатоборстві

    На Кубку світу з художньої гімнастики в Баку українська команда завоювала бронзу в фіналі багатоборства в групових вправах. За сумою двох дисциплін українки Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Міжеріцкая і Дарина Кобець набрали 35.100, пропустивши вперед лише команди Італії (35.500) і Болгарії (36.550).

    Кубок світу в Баку. Групові вправи (п'ять обручів). Україна

    Кубок світу в Баку. Групові вправи (три м'ячі і дві скакалки). Україна

    Сьогодні, 30 квітня українські групповічкі поборються за медалі в окремих видах. В обидва фінали - вправи з п'ятьма обручами (17.600) і вправи з трьома м'ячами і двома скакалками (17.600) команда пройшла з третім результатом кваліфікації.

    У фіналі особистого многобрья Алена Дьяченко (сума - 62.200) посіла десяте місце, а інша українка Єва Мелущук стала 15. Золото виграла росіянка Аріна Аверіна (71,250).

    Олена Дьяченко пробилася в фінал вправ зі стрічкою, де вона показала четвертий результат в кваліфікації - (16,800).

    Джерело: Федерація гімнастики України

    Читайте також
    художня гімнастика Кубок світу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ