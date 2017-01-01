Українські гімнастки виграли бронзу Кубка світу в Баку

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Команда посіла третє місце в груповому багатоборстві

На Кубку світу з художньої гімнастики в Баку українська команда завоювала бронзу в фіналі багатоборства в групових вправах. За сумою двох дисциплін українки Євгенія Гомон, Анастасія Возняк, Валерія Юзьвяк, Валерія Ханіна, Діана Міжеріцкая і Дарина Кобець набрали 35.100, пропустивши вперед лише команди Італії (35.500) і Болгарії (36.550).

Кубок світу в Баку. Групові вправи (п'ять обручів). Україна

Кубок світу в Баку. Групові вправи (три м'ячі і дві скакалки). Україна

Сьогодні, 30 квітня українські групповічкі поборються за медалі в окремих видах. В обидва фінали - вправи з п'ятьма обручами (17.600) і вправи з трьома м'ячами і двома скакалками (17.600) команда пройшла з третім результатом кваліфікації.

У фіналі особистого многобрья Алена Дьяченко (сума - 62.200) посіла десяте місце, а інша українка Єва Мелущук стала 15-й. Золото виграла росіянка Аріна Аверіна (71,250).



Олена Дьяченко пробилася в фінал вправ зі стрічкою, де вона показала четвертий результат в кваліфікації - (16,800).

Джерело: Федерація гімнастики України