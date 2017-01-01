Українські гімнастки взяли бронзу на Гран-прі у Франції

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Наші співвітчизниці стали третіми у командному багатоборстві в Тьє

Вчора, 25 березня, у французькому Тьє проходило багатоборство з художньої гімнастики, воно ж кваліфікація в фінали в окремих видах на етапі Гран-Прі в Тьє.

Українські груповічкі, успішно впоралися з обома вправами, отримавши 17,800 за вправу з 5 обручами і 17,200 за вправу з 3 м'ячами / 2 скакалками, виграли бронзову медаль у багатоборстві (35,000). Дівчата пройшли в обидва фінали: в фінал з 5 обручами з 2 кваліфікаційним результатом і в фінал з 3 м'ячами / 2 скакалками - з 3-им кваліфікаційним результатом.

На першому місці в багатоборстві - збірна команда в групових вправах Італії (37,800), на другому - збірна команда Азербайджану (35,300).



Церемонія нагородження почалася з привітання нашої гімнастки Євгенії Гомон з Днем народження, а нагороджувала наших грацій дворазовий бронзовий призер Олімпійських ігор Анна Безсонова.

Також на цьому етапі Гран-Прі Україна представлена лічницями Вікторією Мазур і Оленою Дьяченко.

Вікторія дуже добре виступила з обручем (17,750), непогано - з булавами (17,100) і м'ячем (16,300), але допустила ряд помилок у вправі зі стрічкою (13,900). З сумою балів 65,050 наша грація зайняла гідне 6-е місце в багатоборстві. Крім того, Вікторія пройшла в фінали з обручем (3), м'ячем (5) і булавами (5).



Юна Олена Дьяченко з сумою балів 62,600 зайняла 11-е місце в багатоборстві.

Джерело: Федерація гімнастики України