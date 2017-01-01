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    Українські гімнастки завоювали бронзу на Кубку світу в Пезаро

    • Сьогодні, 10:20
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    Груповічкі блискуче виступили у вправах зі скакалками і м'ячами

    Вчора, 8 квітня, завершилося багатоборство на першому етапі Кубка світу цього сезону в італійському Пезаро.

    Українські груповічкі, що займали після першого дня проміжне 5-е місце, вчора блискуче виступили з 3 м'ячами і 2 скакалками (17,900), завоювавши бронзову медаль у багатоборстві. На першому місці - команда Болгарії, другими стали господарки змагань - команда Італії. Всього на цьому старті виступили 18 команд!

    Сьогодні наша команда в групових вправах виступить у фіналі з 5 обручами.Українські лічниці Вікторія Мазур   і Олена Дьяченко, хоча і піднялися вище в турнірній таблиці після першого дня, зайняли 12-е і 19-е місця і не змогли пробитися до фіналів.

    Джерело: Федерація гімнастики України

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