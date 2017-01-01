Українські грації вибороли золото на Кубку світу в Баку
- Сьогодні, 17:43
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Розсилка
Це вже друга медаль збірної України з художньої гімнастикиСьогодні в Баку на третьому етапі Кубка світу цього сезону завершилися фінали в окремих видах.
У фіналі зі стрічкою Україну повинна була представляти Олена Дьяченко, яка, на жаль, отримала травму ноги і знялася зі змагань.
Також в обидва фінали - з 5 обручами і 3 м'ячами / 2 скакалками - кваліфікувалася наша збірна в групових вправах.
Гімнастки у групових вправах допустили одну дрібну втрату у вправі з 5 обручами (18,300) і зупинилися в кроці від бронзи, але блискуче виконали програму з 3 м'ячами / 2 скакалками і отримали високу оцінку в 18.200, яка дозволила їм стати на вищу сходинку п'єдесталу.
- Фінал. 5 обручів.
1. Італія 18,700
2. Білорусь 18,700
3. Болгарія 18,650
4. УКРАЇНА 18,300
- Фінал. 3 м'ячі / 2 скакалки.
1. УКРАЇНА 18,200
2. Болгарія 17,350
3. Білорусь 17,100
Всього в скарбничці збірної України з цього старту 2 медалі: золото і бронза.
Джерело: Федерація гімнастики України