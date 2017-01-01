Українські грації вибороли золото на Кубку світу в Баку



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Це вже друга медаль збірної України з художньої гімнастики

Сьогодні в Баку на третьому етапі Кубка світу цього сезону завершилися фінали в окремих видах.

У фіналі зі стрічкою Україну повинна була представляти Олена Дьяченко, яка, на жаль, отримала травму ноги і знялася зі змагань.

Також в обидва фінали - з 5 обручами і 3 м'ячами / 2 скакалками - кваліфікувалася наша збірна в групових вправах.

Гімнастки у групових вправах допустили одну дрібну втрату у вправі з 5 обручами (18,300) і зупинилися в кроці від бронзи, але блискуче виконали програму з 3 м'ячами / 2 скакалками і отримали високу оцінку в 18.200, яка дозволила їм стати на вищу сходинку п'єдесталу.

- Фінал. 5 обручів.

1. Італія 18,700

2. Білорусь 18,700

3. Болгарія 18,650

4. УКРАЇНА 18,300

- Фінал. 3 м'ячі / 2 скакалки.

1. УКРАЇНА 18,200

2. Болгарія 17,350

3. Білорусь 17,100

Всього в скарбничці збірної України з цього старту 2 медалі: золото і бронза.

Джерело: Федерація гімнастики України