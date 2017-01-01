Українські грації займають другу проміжну позицію в Гвадалахарі

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В Іспанії стартував перший етап Світового виклику з художньої гімнастики

Українські гімнастки у групових вправах, чудово впоравшись зі своїю першою вправою з 5 обручами, займають проміжне друге місце в багатоборстві. Відповідно, у фінал в цьому виді наші грації пройшли з 2-м кваліфікаційним результатом.

Гімнастки в індивідуальній першості виступали з обручем і м'ячем.

Україну на цьому старті представляють 2 наші лічниці: лідер збірної Вікторія Мазур і досвідчена гімнастка з Дніпра Катерина Луценко, яка готується представляти нашу країну на Всесвітній Універсіаді.

Вікторія Мазур, на жаль, допустила ряд помилок у вправах з обручем і м'ячем, і в фінали з цими предметами їй пройти не вдалося

Катерина Луценко успішно впоралася зі своєю програмою з обручем, хоча і допустила втрату в м'ячі. Пройти в фінали гімнастці також не вдалося.

Джерело: Федерація гімнастики України