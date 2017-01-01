Українські легкоатлети повертаються з Франції з чотирма перемогами

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Мондвілль 4 лютого приймав міжнародний легкоатлетичний турнір, який став переможним відразу для кількох українців

Після виграшу етапу IAAF World Indoor Tour у Дюссельдорфі,відсвяткувала перемогу і у Франції. 60 метрів вона подолала за 7,20 с.

Фіналістка Олімпійських ігор Ольга Земляк була поза конкуренцією з бігу на 400 метрів (52,87 с). Джойс Коба, як і Земляк, бігла у фіналі А і фінішувала у ньому третьою (55,23 с). За результатами двох фіналів у Джойс шостий результат.

Перемогою Анни Плотіциної завершилися змагання з бігу на 60 метрів з бар’єрами серед жінок. Дистанцію вона подолала за 8,08 с.

У секторі для стрибків у довжину перемога також лишилася за українцем. Владислав Мазур у заключній, шостій спробі приземлився на позначці 7,59 м, які і стали для нього «золотими». Цим стрибком він на один сантиметр випередив поляка Адріана Стржалковскі. Тарас Неледва четвертий (7,48 м).

Тамара Твердоступ у якості пейсмейкера привела до перемоги з бігу на 3000 метрів ефіопку Фанту Ворку (8.53,48 хв). Цього ж дня, у Карлсруе, британка Лора Мюір встановила рекорд Європи на цій дистанції – 8.26,41 хв.