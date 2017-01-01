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    Українські легкоатлети вдало виступили на турнірі в Естонії

    • Сьогодні, 19:23
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    9 лютого Тарту приймав міжнародний легкоатлетичний турнір 5th Martin Kutman Memorial

    Дистанція 60 метрів з бар’єрами у Тарту залишилася за українцями. Сергій Копанайко у змаганнях серед чоловіків був поза конкуренцією і виграв з результатом 7,91 с. Ганна Чубковцова у змаганнях серед жінок перемогла з результатом 8,45 с. Багатоборка Аліна Шух  тут була п’ятою (8,94 с).

    Для Шух це була не єдина дисципліна, у якій вона брала участь. Світова рекордсменка U20 у приміщенні з п’ятиборства перемогла зі стрибків у довжину. Найкращою для неї стала заключна спроба, у якій вона приземлилася на позначці 6,10 м.

    Марія Мокрова фінішувала другою з бігу на 60 м (7,54 с), двома десятими поступившись естонці Ксенії Балті.

    Джерело: Федерація легкої атлетики України
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